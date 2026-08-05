رئيس مجلس رؤساء الكنائس يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس ومقدساتها

خبرني - قال رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، خريستوفوروس عطالله، إن الهاشميين من الجهات القليلة التي تؤدي دورا كبيرا في حماية الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على مقدسات المدينة.

وأضاف لـ "المملكة" أن الوجود المسيحي في القدس يواجه تحديات متزايدة، مشيرا إلى أن بطريركية القدس تعاني من الانتهاكات الإسرائيلية التي تفاقمت مع تصاعد التطرف في الجانب الإسرائيلي.

وأشار عطالله إلى تصاعد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، والضغوط التي يتعرض لها المسلمون والمسيحيون، داعيا إلى توحيد الموقف العربي للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في القدس، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وهويتها الدينية.

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مواجهة الخطط الإسرائيلية في القدس، مؤكدا دور الأردن في حماية المقدسات وإيصال رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن أهميتها.

كما دعا إلى توحيد موقف المسيحيين في المشرق لإيصال صوتهم إلى العالم الغربي، منتقدا ما وصفه بتبرير دول غربية للمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، رغم ادعائها التمسك بالقيم المسيحية.

