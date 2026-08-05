الديات يسأل الحكومة عن اسباب ضعف الطلبة في القراءة و الكتابة

خبرني - وجه النائب خليفة الديات، اليوم الأربعاء، سؤالاً نيابياً إلى وزير التربية والتعليم و وزير التعليم العالي حول ارتفاع مستويات الضعف في القراءة و الكتابة لدى الطلبة .

وتساءل الديات عن حجم مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلبة المدارس الحكومية في المملكة وفقا لآخر الدراسات والتقييمات التي أجرتها الوزارة، مع بيان نسب الطلبة غير المتقنين المهارات القراءة والكتابة بحسب الصفوف الدراسية و المحافظات؟

واستفسر عن الأسباب التي حددتها الوزارة لارتفاع مستويات الضعف في القراءة و الكتابة لدى الطلبة، و ما الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذه الأسباب؟

كما تضمن السؤال طلباً لبيان ما اذا أجرت الوزارة اختبارات وطنية لقياس مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الثلاثة الأولى؟ و إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بنتائجها.

و كما تساءل عن عدد الطلبة الذين تم تصنيفهم بأنهم يعانون من ضعف في القراءة و الكتابة خلال الأعوام الدراسية الثلاثة الأخيرة؟

وطلب معلومات حول نسبة المعلمين الذين تلقوا تدريبا متخصصا في تعليم القراءة و الكتابة للصفوف الأساسية الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية؟

وشمل السؤال النيابي طلباً لبيان دور الوزارة في إشراك أولياء الأمور في معالجة ضعف القراءة و الكتابة لدى أبنائهم و هل توجد برامج توعوية أو شراكات مجتمعية لهذا الغرض؟

