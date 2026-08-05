هيئة بريطانية: بلاغ عن حادث بحري قبالة سواحل اليمن

خبرني - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، تلقيها بلاغاً عن حادث بحري وقع على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، بعد سماع دوي انفجار بالقرب من ناقلة نفط كانت تعبر المنطقة.

هذا وقالت الهيئة، في إشعار ملاحي، إن ربان الناقلة أفاد بسماع انفجار قوي على مقربة من السفينة، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، فيما لم تُسجل أي آثار أو أضرار بيئية جراء الحادث.

وقد أضافت الهيئة أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن سبب الانفجار أو الجهة المحتملة المسؤولة عنه.

أتى الحادث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة باليمن حالة من التوتر المتواصل، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن التجارية العاملة في المنطقة.

كانت المهمة البحرية الأوروبية المكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة "أسبيدس"، طالبت السفن في خليج عدن والبحر الأحمر بتوخي الحذر.

