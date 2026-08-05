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الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي صعب للغاية حاليا

  • 05 أغسطس 2026
  • 22:49
الرئيس الإيراني التواصل مع خامنئي صعب للغاية حاليا

خبرني - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "صعب للغاية" حاليا، وفق ما ذكره التلفزيون الإيراني.

وانتخب مجتبى خامنئي في آذار، مرشدا أعلى خلفا لوالده الذي قتل في 28 شباط بعدما قاد إيران نحو أربعة عقود، ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن سبب عدم ظهوره هو إصابته خلال الحرب، وسط تقارير متباينة بين الأميركيين والإيرانيين حول مدى هذه الإصابة.

واكتفى مجتبى خامنئي الذي كان خلال فترة ولاية والده، بعيدا عن الأضواء، حتى الآن بإصدار بيانات مكتوبة أظهرت أنه يسير على المبادئ ذاتها التي التزم بها والده، خصوصا لجهة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

في غياب أي صورة حديثة له، تسري تكهنات مختلفة عن الأسباب التي تحول دون ظهور مجتبى خامنئي في العلن، من خطورة إصابته في الضربات التي أودت بحياة زوجته زهراء حداد عادل وعدد من أفراد العائلة، وصولا إلى الظروف الأمنية المشددة المحيطة به بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها الحرب، وطالت شخصيات سياسية وعسكرية بارزة.

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