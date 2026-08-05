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بعد الاجتماع.. تضارب حول مستقبل فينيسيوس بين الريال وأرسنال

  • 05 أغسطس 2026
  • 22:23
بعد الاجتماع تضارب حول مستقبل فينيسيوس بين الريال وأرسنال

خبرني - التقى فينيسيوس جونيور بمسؤولي ريال مدريد لإجراء مفاوضات حول عقده، وأكدت قناة "سكاي سبورتس نيوز" أنه لا يزال من المتوقع أن يبقى في النادي عقب تلك المحادثات بينما أبانت "كادينا سير" أن النادي لن يرضخ لطلباته ما يعقد موقفه خاصة مع اهتمام أرسنال الحقيقي بخدماته.

ولا تزال الأزمة بين فينيسيوس وريال مدريد دون حل، وأفادت قناة "كادينا سير" أن كلا الطرفين تمسكا بمواقفهما، إذ يخشى ريال مدريد من أن تستمر هذه الأزمة لفترة طويلة.

يريد فينيسيوس راتباً مماثلاً لراتب كيليان مبابي، في حين أن ريال مدريد لن يعرض عليه هذا المرتب.

ويعتزم فينيسيوس الحصول على 30 مليون يورو، في حين أن عرض ريال مدريد يبلغ 22 مليون يورو حتى عام 2031، وقد رفض اللاعب هذا العرض بالفعل، وكان عقده السابق يمنحه 18 مليون يورو في الموسم، وهو المبلغ الذي ارتفع إلى 20 مليون يورو في العرض الأول وإلى 22 مليون يورو في العرض الأخير الحالي.

سيستمر العقد الجديد مع بنود متغيرة مرتبطة بالإنجازات مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية وألقاب الدوري الإسباني، وقد تصل هذه البنود المتغيرة إلى 24 مليون يورو، وليس 30 مليون يورو التي طلبها فينيسيوس، مما يجعله أقل من مبابي من الناحية المالية.

ويتابع نادي أرسنال الوضع عن كثب، وقد يقدم المبلغ الذي يطلبه اللاعب البرازيلي، ومن المقرر أن يعرض النادي الإنجليزي حوالي 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات، ليصبح فينيسيوس أحد الوجوه البارزة في فريق ميكيل أرتيتا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.

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