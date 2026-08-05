ترمب يهاجم عبدول السيد ويشكك في نزاهة التصويت بميشيجان

خبرني - صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عبدول (عبد الرحمن) السيد، مشككاً في نزاهة الانتخابات بالولاية، وذلك عقب فوز الأخير بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".

ووصف ترمب، الأربعاء، عبر منصة TRUTH SOCIAL، عبدول بأنه "شيوعي لا يحظى بشعبية في ديترويت"، كما زعم، من دون تقديم أدلة، وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في التصويت بولاية ميشيجان،

وقال ترمب: "تعد مقاطعة واين (ديترويت) في ميشيجان واحدة من أكثر مناطق التصويت فساداً في الولايات المتحدة، إن لم تكن في العالم"، مضيفاً: "إنها أشبه بدول العالم الثالث.. تحدث معجزات في مقاطعة واين، بما في ذلك الإدلاء بأصوات تفوق عدد الناخبين، وبفارق كبير".

وجاءت تصريحات ترمب بعد تأهل عبدول ليكون مرشح الحزب الديمقراطي لمواجهة المرشح الجمهوري مايك روجرز في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في نوفمبر، وذلك عقب أداء جاء أضعف من المتوقع أمام النائبة في مجلس النواب هايلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت الثلاثاء.

وأقرت ستيفنز بهزيمتها أمام عبدول، صباح الأربعاء. لكن، خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى فوز مريح للتيار التقدمي، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه بفارق من رقمين خلال الأسابيع السابقة ليوم الاقتراع، حسم السباق بفارق بضعة آلاف فقط من الأصوات على النائبة التي تشغل مقعدها في مجلس النواب منذ 4 ولايات.

ولم يرد فريق حملة عبدول على الفور للمجلة على طلب للتعليق على منشور ترمب.