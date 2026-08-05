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العراق: وفد أمني سيزور السعودية قريباً

  • 05 أغسطس 2026
  • 22:07
العراق وفد أمني سيزور السعودية قريباً

خبرني - كشفت الخارجية العراقية أن وفداً أمنياً سيزور السعودية قريباً في أول تحرك عراقي عقب ضربات الرياض "النوعية" ضد أهداف تابعة للميليشيات الموجودة على أراضيه المرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وكان قد التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية العراق، الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة الأردنية، عمّان.

وناقش اللقاء ضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة، حسب بيان الخارجية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.
 

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