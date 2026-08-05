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السعودية ومصر وتركيا وباكستان تؤكد أهمية حماية ممرات هرمز وباب المندب

  • 05 أغسطس 2026
  • 22:06
السعودية ومصر وتركيا وباكستان تؤكد أهمية حماية ممرات هرمز وباب المندب

خبرني - بحث وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا، الأربعاء، في عمّان، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا الراهنة.

وشارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة، إلى جانب وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية، ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

وثمّن الوزراء مبادرة السعودية في إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة الدوليتين.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لخفض التصعيد ومعالجة التحديات الأمنية الراهنة، إضافة إلى أهمية مواصلة دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية، وتعزيز ما من شأنه احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

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