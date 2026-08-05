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شعبية صلاح تفوق شعبية ناديه الجديد طرابزون سبور 36 مرة

  • 05 أغسطس 2026
  • 21:48
شعبية صلاح تفوق شعبية ناديه الجديد طرابزون سبور 36 مرة

خبرني - يتفوق النجم المصري محمد صلاح على ناديه الجديد طرابزون سبور بعدد المتابعين في "إنستغرام"، إذ يبلغ عدد متابعيه في المنصة الشهيرة 36 ضعف متابعي النادي التركي.

يملك النجم محمد صلاح 67.8 مليون متابع على "إنستغرام" بينما يملك ناديه 1.9 مليون متابع، ما يعني أن شعبية الهداف المصري على المنصة الشهيرة تفوق ناديه بـ36 ضعفاً.

ووقع محمد صلاح عقداً جديداً مع طرابزون سبور يوم الأربعاء ليلعب لمصلحة الفريق الأزرق والأحمر للموسمين المقبلين، بعدما رحل عن ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم الماضي عقب 9 أعوام مليئة بالنجاحات والأرقام القياسية.

وفاز طرابزون سبور بالدوري التركي 7 مرات آخرها موسم 2021-2022، كما فاز بكأس تركيا 10 مرات كان آخرها العام الماضي.

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