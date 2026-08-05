سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يسجل أكبر صعود في يوم واحد منذ 6 أشهر

خبرني - ارتفع الذهب الأربعاء إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع تقريبا ويتجه لتسجيل أكبر صعود في يوم واحد منذ فبراير/ شباط بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد آمال إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز.

وفقا لرويترز، قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.4% إلى 4256.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 يونيو/ حزيران عند 4258.99 دولار، وتجاوز المتوسط المتحرك لخمسين يوما الذي يدعمه الآن عند 4160 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 4% إلى 4317.40 دولار.

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وقال المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونج "يعود مستثمرون يتبنون أولا التوجهات المستجدة إلى المعادن الثمينة مع تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة منذ الأسبوع الماضي. وأسهم أيضا انخفاض الدولار الحاد في ذلك، فضلا عن ‘الهدنة‘ مع إيران".



وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل عملات رئيسية، وحوم العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى في أسبوع بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن إدارته أجرت "مناقشات جيدة جدا" مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال الثلاثاء، مما أحيا الآمال في اقتراب الحرب المستمرة منذ 5 أشهر من نهايتها.



لكن الذهب لا يزال منخفضا 24% عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق عند 5595 دولارا في يناير/ كانون الثاني، ومتراجعا 19% منذ اندلاع حرب إيران التي أججت المخاوف من تضخم تكاليف الطاقة وعززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

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وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.9% إلى 62.44 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ السادس من يوليو/ تموز.

واستقر البلاتين عند 1735.28 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/ حزيران في وقت سابق. وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 1374.75 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثاني من يونيو/ حزيران.

وجاء تسجيل المعدنين النفيسين مستويات غير مسبوقة مدفوعا بآمال تحقيق انفراجة في محادثات وقف حرب إيران.