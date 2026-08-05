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نتنياهو : الفلسطينيون يريدون ابادتنا ولن نقيم دولتهم الارهابية

  • 05 أغسطس 2026
  • 21:35
نتنياهو الفلسطينيون يريدون ابادتنا ولن نقيم دولتهم الارهابية

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تقيم دولة فلسطينية، زاعمًا أنها ستكون «دولة إرهاب» تهدف إلى تدمير ما وصفها بـ«الدولة القومية اليهودية».

وأضاف نتنياهو في تصريحات له: «نحن نفهم أنهم يريدون إبادتنا لأننا نعزز قيم التقدم والديمقراطية والحرية، وهي قيم مكروهة لدى البرابرة».

وتابع: «يقول لي كثير من زعماء العالم إن إسرائيل هي نموذجهم في مواجهة الإسلام المتطرف الذي يهدد العالم المتحضر كله».


وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار حكومته في رفض أي مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالتوازي مع تسريع مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتؤكد القيادة الفلسطينية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل حقًا ثابتًا للشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

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