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  • بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل تدخل الشرطة لإنقاذ بيريز هيلتون

بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل تدخل الشرطة لإنقاذ بيريز هيلتون

  • 05 أغسطس 2026
  • 21:31
بعد نقله إلى المستشفى تفاصيل تدخل الشرطة لإنقاذ بيريز هيلتون

خبرني - نُقل المدون الأمريكي بيريز هيلتون إلى أحد المستشفيات في ولاية فلوريدا، بعدما استجابت السلطات لبلاغات بشأن بث مباشر عبر منصة "تيك توك".

وأكد مكتب شرطة مقاطعة ميامي-ديد أن عناصره توجهوا إلى منزل هيلتون عقب تلقي عدد من الاتصالات من أشخاص شاهدوا البث وأعربوا عن خشيتهم على سلامته بعدما ظهر وهو يحاول إيذاء نفسه. وعند وصول الفرق الأمنية، تبين أن المدون كان بمفرده داخل المنزل.

وأوضح المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة ميامي-ديد أن التعامل مع مثل هذه البلاغات يعتمد على بروتوكولات خاصة بالأزمات النفسية، ترتكز على تهدئة الموقف وإتاحة الوقت اللازم للتواصل مع الشخص المعني، بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة المحيطين به.

وأضاف أن هذه الإجراءات تُستخدم في الحالات التي لا تشكل خطرًا مباشرًا على الآخرين، إذ تسهم في تقليل احتمالات تصاعد الموقف أو تعرض أي من الأطراف للإصابة، مع التركيز على الحلول التي تمنح فرق التدخل فرصة لإدارة الأزمة بأقل قدر من المخاطر.

وجرى نقل بيريز هيلتون إلى المستشفى بواسطة فرق الإسعاف التابعة لمقاطعة ميامي-ديد، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين شارك مختصون في الصحة النفسية ووحدة الاستجابة للأزمات في متابعة الحالة وتقديم الدعم لأفراد أسرته.

وأعقب انتهاء البث المباشر تداول مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهرت هيلتون مصابًا، وهو ما زاد من اهتمام المتابعين بالقضية، ودفع كثيرين إلى المطالبة باحترام خصوصية حالته وعدم تداول المشاهد المؤلمة.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الأزمات الصحية التي مر بها المدون الأمريكي خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن أعلن خضوعه للعلاج إثر إصابته بمضاعفات صحية استدعت دخوله المستشفى، قبل أن يعود لاحقًا إلى نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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