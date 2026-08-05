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لاعب ويلزي يفقد صوابه: ماذا فعلت يا صلاح؟ تركت ليفربول من أجل طرابزون؟

  • 05 أغسطس 2026
  • 21:29
لاعب ويلزي يفقد صوابه ماذا فعلت يا صلاح تركت ليفربول من أجل طرابزون

خبرني - عبر اللاعب الويلزي السابق دين سوندرز عن دهشته من قرار محمد صلاح بمغادرة ليفربول والانضمام إلى طرابزون سبور، قائلاً إن النجم المصري كان من المفترض أن يلعب في فريق أكبر.

ووصل صلاح إلى طرابزون سبور مرتديًا اللونين العنابي والأزرق بعد مغادرته ليفربول عقب فترة ناجحة تضمنت الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والحصول على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في الموسم 2024-2025.

وقال سوندرز، الذي لعب سابقًا لليفربول وغلطة سراي، في مقابلة مع "توك سبورت" إنه لا يستطيع فهم سبب اختيار صلاح لطرابزون سبور كوجهته التالية وتابع: ماذا فعل محمد صلاح؟، هذه ليست إهانة، لأنني ذهبت إلى غلطة سراي. وُلد ابني هناك، وقضيت وقتًا رائعًا في تركيا. لكن لماذا غادر محمد صلاح ليفربول ليذهب إلى هناك؟. كنت أعتقد أنه سيذهب إلى السعودية. لماذا لم يبقَ في ليفربول؟.


وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم ودوري روشن السعودي، قبل أن يحط النجم المصري رحاله في طرابزون سبور بعقد لمدة عامين وراتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو إضافة إلى جزء من حقوق الصور التجارية.

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