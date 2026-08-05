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سنتكوم: تحويل مسار 48 سفينة منذ إعادة حصار إيران

  • 05 أغسطس 2026
  • 21:20
سنتكوم تحويل مسار 48 سفينة منذ إعادة حصار إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أن قواتها حولت مسار 48 سفينة تجارية منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران، في إطار العمليات التي تنفذها لضمان الالتزام بالإجراءات الأميركية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن طائرة مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأميركية نفذت دورية فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار عمليات فرض الحصار على إيران.


وأضافت أن حصيلة العمليات حتى 5 أغسطس شملت تحويل مسار 48 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى متن سفينتين أخريين للتحقق من التزامهما بالإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في الخليج، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وعدد من الوسطاء الإقليميين للتوصل إلى تفاهم مع طهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.

وكانت واشنطن قد أكدت في الأيام الماضية إحراز تقدم في الاتصالات مع إيران، فيما تحدث مسؤولون أميركيون عن قرب الإعلان عن ترتيبات لإعادة فتح المضيق.

وفي المقابل، نفت طهران إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، لكنها أعلنت بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز مع سلطنة عُمان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة في الممر البحري الحيوي.

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