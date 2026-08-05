مدرب هيلاس فيرونا يُثير القلق على رفيق بلغالي

خبرني - أثار ماركو باروني، مدرب هيلاس فيرونا الإيطالي، حالة من القلق بشأن الدولي الجزائري رفيق بلغالي، قبل أسابيع قليلة من بداية الموسم الجديد.

الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر وبعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، يستهدف الانتقال لنادٍ جديد، بعد سقوط هيلاس فيرونا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ماركو باروني أوضح أن رفيق بلغالي لن يكون قادرا على تغيير الأجواء في الوقت الحالي على أقل تقدير، كونه يعاني من إصابة تجعله غير قادر على المشاركة في التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

باروني صرّح قائلا لموقع «توتو ميركاتو ويب» قائلا: «بلغالي غير قادر على التدرب حتى الآن، ومشروعنا معه واضح المعالم.. سنواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة بالنسبة لنا".

وواصل: "بلغالي لا يزال مُصابا، وبشأن وجهته المستقبلية فإن الجانب المالي سيلعب دورا مهما، وسنرى ما الذي سيحدث".

ارتبط اسم رفيق بلغالي بناديي روما وإنتر ميلان الإيطاليين، لكن دون وجود أي تقدم ملموس بشأنه، خاصة أن فريقه يسعى للحصول على أكبر قيمة مالية ممكنة مقابل بيع عقده الذي يبقى ساري المفعول حتى يونيو/ حزيران 2029.

وكان بلغالي وصل لصفوف هيلاس فيرونا صيف 2025، قادما من ميشيلين البلجيكي، فارضا نفسه كواحد من أفضل لاعبي الفريق، وهو الذي تصل قيمته السوقية لـ12 مليون يورو، وفقا لآخر تحديث لمنصة «ترانسفير ماركت».