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رؤية عمّان تطالب بعدم نشر صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل

  • 05 أغسطس 2026
  • 20:50
رؤية عمّان تطالب بعدم نشر صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل

خبرني - دعا الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة، حفاظا على الصورة العامة للعاصمة عمّان التي نريدها جميعا.

وأكد العناسوة، متابعة الشركة لملاحظات أداء الشركات المنفذة لعطاءات جمع ونقل النفايات في العاصمة عمّان وتمريرها إلى المعنيين في التعامل معها وإزالتها بأقصر وقت ممكن.

وشدد على حرص الشركة على استمرارية الخدمة بأعلى درجات الجودة وتحقيق مستويات متقدمة في مجال تطوير خدمات النظافة والاستدامة في العاصمة عمان.

كما دعا المواطنين ممن لديهم ملاحظات أو شكاوى على عملية النظافة إلى تمريرها عبر الخط الساخن للشكاوي 0798600860 أو منصة الشكاوى https://complaints.avtr.jo، لتسهيل الوصول للموقع بسرعة وتصويب أي خلل إن وجد.

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