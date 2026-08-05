«لا أعرفهم».. تصريحات وائل جسار عن أمير عيد و«كايروكي» تثير الجدل

خبرني - أكد الفنان وائل جسار أن تصريحاته الأخيرة بشأن أمير عيد لم تحمل أي انتقاص من مكانته، موضحًا أن عدم معرفته الشخصية به لا ينفي نجاحه أو جماهيريته، بالتزامن مع طرح فرقة كايروكي ألبومها الجديد "سوبرنوفا" بأسلوب مختلف.

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على توضيح حقيقة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالفنان أمير عيد، بعد تداولها على نطاق واسع، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يقصد به التقليل من قيمة أمير عيد أو من تجربته الفنية، وإنما اقتصر على كونه لا يعرفه على المستوى الشخصي.

وقال وائل جسار، في تصريحات لمصادر إعلام محلية، إن عدم معرفته بأمير عيد لا يعني مطلقًا أنه ليس فنانًا ناجحًا أو أنه لا يتمتع بجمهور واسع، مشددًا على أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، ويثمن ما يقدمه على الساحة الفنية.

وأضاف جسار: "فعلاً أنا معرفوش، ده مش تقليل من قيمته، مش معناته إنه مش فنان وملوش جمهور، بالعكس أنا بحترمه جدًا".

وتابع: "بس فيه ناس كتير ممكن متعرفوش، بس أنا بوجهله محبة كبيرة جدًا مني، وربنا يوفقه في حياته الفنية والعائلية".

في المقابل، يواصل فريق كايروكي نشاطه الفني بطرح ألبومه الجديد "سوبرنوفا"، الذي أصبح متاحًا عبر منصة يوتيوب، بعدما اختارت الفرقة تقديمه بأسلوب مختلف عن المعتاد في إصدار الألبومات.

واعتمدت كايروكي فكرة تبدأ بفيلم قصير يسبق عرض الأغنيات، ليمنح العمل إطارًا بصريًا متكاملاً يربط بين الأغنيات ضمن سياق قصصي واحد.

ويضم ألبوم "سوبرنوفا" 10 أغنيات هي: "نسينا"، "ما تيجي"، "أنا فاضل"، "تاتا تاتا"، "حاسب حاسب"، "مت ليه"، "ألف مراية"، "وحدي"، "أنا بكبر"، و"في الختام".

ويفتتح الفيلم القصير الذي يسبق أغنيات الألبوم بظهور الإعلامي محمود سعد، الذي يستضيف أعضاء فرقة كايروكي داخل أجواء برنامج تلفزيوني مستوحى من فترة التسعينيات، حيث يدور الحوار حول كواليس الألبوم وفكرته والرسائل التي يتضمنها