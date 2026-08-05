نجاح «خطفوني» يقود جنا عمرو دياب إلى أول ألبوم.. هل تسير على خطى «الهضبة»؟

خبرني - كشفت جنا عمرو دياب عن استعدادها لخوض خطوة جديدة في مشوارها الفني، بإعلانها قرب طرح أول ألبوم غنائي كامل لها، وذلك بعد النجاح الذي حققته من خلال أحدث أغنياتها "خطفوني".

وشوقت جنا جمهورها للعمل الجديد، بعدما نشرت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قصيرة باللغة الإنجليزية قالت فيها: "Album coming soon"، في إشارة إلى اقتراب موعد إطلاق ألبومها الأول الذي يمثل محطة مهمة في مسيرتها كمغنية.

ويأتي الإعلان عن الألبوم بعد مجموعة من التجارب الغنائية التي قدمتها جنا خلال الفترة الماضية، والتي حاولت من خلالها تقديم أسلوبها الخاص وإظهار هويتها الفنية بعيدًا عن ارتباط اسمها بوالدها النجم عمرو دياب.

وكانت جنا قد لفتت الأنظار سابقًا من خلال مشاركتها في إعلان تجاري قدمت خلاله أغنية تجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث أثارت طريقة أدائها باللغة العربية تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.

وتباينت ردود فعل المتابعين حول التجربة، إذ أشاد البعض بموهبتها ومحاولتها تقديم لون غنائي مختلف، بينما علق آخرون على طريقة نطقها للكلمات العربية.

ومع اقتراب طرح ألبومها الأول، يترقب جمهور جنا عمرو دياب الكشف عن تفاصيل العمل الجديد، من حيث عدد الأغاني والتعاونات الفنية، وسط فضول لمعرفة الاتجاه الموسيقي الذي ستتبعه في بداية مشوارها الغنائي.