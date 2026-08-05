موعد توقيع عقد محمد صلاح مع طرابزون

خبرني - يستعد النجم المصري محمد صلاح لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية، بعدما أعلن نادي طرابزون سبور التركي إقامة مراسم التوقيع معه رسميا.

وكان نادي طرابزون سبور أعلن بعد منتصف ليل الثلاثاء دخوله رسميا في مفاوضات مع محمد صلاح، وأن اللاعب سيصل إلى إسطنبول الأربعاء لتوقيع الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى الفريق.

ووصل اللاعب بالفعل إلى مطار إسطنبول صباح الأربعاء، وحظي باستقبال تاريخي من الجماهير، قبل أن يخضع للكشف الطبي، ويعلن النادي بعدها موعد وصوله إلى طرابزون، وموقع توقيع العقود الرسمية.

أكد طرابزون، في بيان رسمي، أن حفل توقيع عقد محمد صلاح سيقام مساء الخميس 6 أغسطس/ آب الحالي، في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (وهو توقيت مكة المكرمة أيضا)، على ملعب بابارا بارك، معقل الفريق، بحضور الجماهير التي دعاها النادي لارتداء القميص الجديد للفريق والمشاركة في الحدث التاريخي.

ويحظى استقبال قائد منتخب مصر باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المكانة التي يتمتع بها بعد مسيرة استثنائية مع ليفربول الإنجليزي، توج خلالها بعدد من الألقاب المحلية والقارية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

كان طرابزون أعلن أيضًا أن محمد صلاح سيصل إلى مطار طرابزون مساء الأربعاء في تمام الساعة 20:00، حيث دعا الجماهير إلى تجنب استخدام السيارات الخاصة لتفادي الازدحام، كما طالبهم بعدم إشعال أعداد كبيرة من الشماريخ حفاظا على السلامة العامة وعدم التأثير على حركة الطيران أثناء استقبال اللاعب.

ومن المتوقع أن يشهد حفل التقديم حضورًا جماهيريًا ضخمًا، في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة، وسط آمال بأن يقود محمد صلاح طرابزون سبور للمنافسة على لقب الدوري والظهور بقوة في البطولات الأوروبية خلال الموسم الجديد