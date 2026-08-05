الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق جنوب غزة يحتوي على صواريخ وذخائر - صور

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوات من لواء المظليين عثرت على نفق تابع للمقاومة الفلسطينية يحتوي على عشرات الصواريخ والذخائر في جنوب قطاع غزة، قبل أن تقوم وحدات الهندسة بتدميره.

وقال جيش الاحتلال إن النفق تم اكتشافه خلال عمليات تقوم بها قواته لإزالة ما وصفها بـ"البنية التحتية للمسلحين" فوق الأرض وتحتها في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة، والتي حددها بـ"الخط الأصفر".

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تفتيش نفذها كلب عسكري تابع لوحدة "عوكتس" الخاصة بالكلاب في الجيش، حيث يظهر الكلب وهو يستكشف فتحة النفق ويعثر على عشرات الذخائر داخله.

وأشار الجيش إلى أن استخدام الكلاب في عمليات الاستطلاع، خاصة داخل الأنفاق، يعد وسيلة شائعة لمساعدة الجنود في التعامل مع المخاطر في أماكن مجهولة ومظلمة وضيقة.

كما نشر الجيش مقطعًا آخر يظهر لحظة تفجير النفق بواسطة وحدات الهندسة العسكرية، حيث ظهر انفجار كبير في منطقة مفتوحة قرب أحد الطرق.

وأضاف أن تدمير النفق يأتي ضمن العمليات المتواصلة في المنطقة، والتي تهدف إلى إزالة ما وصفه بالبنية التحتية للمقاومة، وفقًا لما قال إنه يأتي في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة عن استهداف عدد من المسلحين في قطاع غزة، وقال إنه دمر خلال الأشهر الماضية عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض في القطاع.

وأضاف أنه اغتال، الأحد، ثلاثة مسلحين ينتمون إلى فصائل مختلفة في غزة خلال الأسبوع السابق، بينهم علاء عماد خميس ترمس من "جيش الإسلام" في مدينة غزة، وحسن إبراهيم شهّادة قحمان من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى أحمد خضر، الذي وصفه بأنه قائد في كتيبة جباليا التابعة لحركة حماس.