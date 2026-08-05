خبرني - صرّح الناطق الإعلامي لحزب عزم، الدكتور صالح أبو شارب، بأن الأمين العام للحزب ورئيس مكتبه السياسي، المهندس زيد نفاع، وافق على استقالة رئيس كتلة حزب عزم النيابية الدكتور وليد المصري، متوجهًا إليه بالشكر والتقدير على جهوده وعطائه خلال فترة رئاسته للكتلة، مؤكدًا أنه سيبقى جنديًا مخلصًا في خدمة الحزب والوطن.

وأضاف أبو شارب أن الأمين العام قرر تعيين النائب أروى الزبون الحجايا رئيسةً لكتلة حزب عزم النيابية، في خطوة تعكس إيمان الحزب الراسخ بمنظومة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تؤكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، إلى جانب تمكين الشباب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الحياة الحزبية والبرلمانية الحديثة.

وأكد أن هذا القرار يجسد نهج حزب عزم في ترجمة مضامين الرؤية الملكية إلى ممارسات مؤسسية عملية، بعيدًا عن الشعارات، من خلال إسناد مواقع المسؤولية والقيادة إلى الكفاءات الوطنية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

وأشار أبو شارب إلى أن حزب عزم يعد أول حزب سياسي في الأردن يعين نائبةً لرئاسة كتلة نيابية حزبية، في سابقة تجسد التزام الحزب العملي بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز حضور وتمكين المرأة الأردنية في مواقع القيادة البرلمانية، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي والإصلاح الديمقراطي في المملكة