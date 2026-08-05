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  • إسرائيل تطلب وقف محادثات روما مع لبنان بعد تسريبات "مضللة" من الوفد اللبناني

إسرائيل تطلب وقف محادثات روما مع لبنان بعد تسريبات "مضللة" من الوفد اللبناني

  • 05 أغسطس 2026
  • 19:40
إسرائيل تطلب وقف محادثات روما مع لبنان بعد تسريبات مضللة من الوفد اللبناني

خبرني - طلبت إسرائيل من الجانب الأميركي تعليق المحادثات الجارية مع لبنان في العاصمة الإيطالية روما، قبل نحو ثلاث ساعات من موعد اختتامها، بسبب ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ"التسريبات المضللة المتكررة" الصادرة عن الوفد اللبناني.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر طلب من الجانب الأميركي وقف المحادثات مع لبنان مؤقتًا، على خلفية ما اعتبره الجانب الإسرائيلي تسريبات غير دقيقة من الوفد اللبناني خلال المفاوضات.

وأضافت المصادر أن المحادثات من المتوقع أن تُستأنف يوم الخميس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلافات التي أدت إلى تعليقها.

وكانت المحادثات في روما تُجرى في إطار بحث الملفات العالقة بين إسرائيل ولبنان، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأمنية والسياسية بين الجانبين.

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