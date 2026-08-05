3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

خبرني - سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الثلاثاء، 3.2 مليارات درهم تمت عبر 876 صفقة، حيث رسخت الإمارة مكانتها وجهة للإقامة ولأصحاب المشاريع والثروات من حول العالم بفضل تنوع الخيارات العقارية والعائدات القوية التي يمنحها القطاع للمستثمرين والملاك.

وشهدت الدائرة تسجيل 687 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 35 مبايعة لمبانٍ 31 مبايعة لأراضٍ، و621 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.6 مليار درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 34 رهناً لأرض، و91 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 34 هبة بقيمة 103 ملايين درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت جميرا الأولى بيع وحدة سكنية بقيمة 65 مليون درهم، كما بيعت وحدة أخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 44 مليون درهم.