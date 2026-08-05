أمام 600 ألف متابع.. مقتل تيك توكر مكسيكي في بث مباشر

خبرني - لقي المؤثر المكسيكي سيزار غاستيلوم مصرعه بالرصاص أثناء بث مباشر عبر منصة "تيك توك".

ووقع ذلك في حادثة أعلنت عنها السلطات في ولاية سينالوا شمال غربي المكسيك، حيث باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات البحث عن منفذي الهجوم وكشف ملابساته.

وكان غاستيلوم، الذي يتابعه نحو 600 ألف شخص عبر منصة "تيك توك"، يقدم محتوى كوميديًا، ويجري بثًا مباشرًا برفقة عدد من أصدقائه خارج مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولياكان، عندما اقترب منه شخصان يستقلان دراجة نارية ويرتديان خوذتين.

تفاصيل مقتل مؤثر مكسيكي بالرصاص خلال بث مباشر

وأظهر تسجيل البث المباشر، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، لحظة اقتراب المهاجمين من غاستيلوم، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث.

وأكد مسؤول أمني في ولاية سينالوا وفاة المؤثر المكسيكي، موضحًا أن قوات الأمن بدأت عملية للتحقيق في الجريمة، والعمل على تحديد هوية الأشخاص المتورطين فيها.

تصاعد أعمال العنف في المكسيك

وتأتي الحادثة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف في مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا، التي تشهد منذ فترة مواجهات بين جماعات الجريمة المنظمة المتنافسة على النفوذ.

وأعادت الواقعة التذكير بحوادث استهداف مؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي في المكسيك، من بينها مقتل المؤثرة في مجال التجميل فاليريا ماركيز عام 2025، بعدما تعرضت لإطلاق نار أثناء بث مباشر عبر "تيك توك" داخل صالون تجميل كانت تعمل فيه بولاية خاليسكو.

وتواصل السلطات المكسيكية تحقيقاتها في ملابسات مقتل غاستيلوم، وسط مطالبات بالكشف عن هوية منفذي الهجوم وتحديد الدوافع وراء الجريمة.