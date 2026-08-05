شيوخ ووجهاء في معان يرفضون استقبال جاهة الجمعة ويؤكدون: لا تنسيق مسبق

خبرني - أعلن شيوخ ووجهاء في محافظة معان، الأربعاء، رفضهم استقبال الجاهة التي أُعلن عن توجهها إلى المحافظة يوم الجمعة، مؤكدين أن القرار جاء حفاظًا على الأعراف العشائرية الأردنية وصون السلم المجتمعي.

وقالوا في بيان إنهم توجهوا صباح اليوم إلى محافظ معان، حيث وقعوا مذكرة رسمية تؤكد عدم الموافقة على استقبال الجاهة التي أعلن عنها النائب السابق حسن الرياطي وعشيرته، إلى جانب إغلاق جميع دواوين محافظة معان، لعدم وجود أي تنسيق مسبق مع النائب السابق شادي فريج أو مع عشائر ووجهاء المحافظة، خلافًا لما جرى عليه العرف العشائري.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت حرصًا على تجنيب الجميع أي احتكاك أو توتر، والمحافظة على الأمن المجتمعي، وتغليب لغة الحكمة وسيادة القانون، بعيدًا عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع.

وأوضح البيان أنه، وبناءً على المذكرة، تمت مخاطبة محافظ العقبة، الذي أصدر التوجيهات اللازمة بعدم خروج الجاهة أو المسيرة باتجاه محافظة معان، احترامًا للإجراءات الرسمية، وحفاظًا على الأمن والاستقرار.

وأكد شيوخ ووجهاء معان أن موقفهم لا يستهدف أي طرف، وإنما يعكس تمسك أبناء المحافظة بالأعراف العشائرية وسيادة القانون، واحترامهم الكامل لأبناء محافظة العقبة وعشائرها، مشددين على أن معالجة القضايا يجب أن تتم وفق الأصول المتعارف عليها وبما يحفظ الحقوق والكرامات ويصون النسيج الوطني.