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  • طعن 4 رجال وسط لندن.. الشرطة توقف امرأة وترجح أزمة نفسية وراء الهجوم

طعن 4 رجال وسط لندن.. الشرطة توقف امرأة وترجح أزمة نفسية وراء الهجوم

  • 05 أغسطس 2026
  • 19:09
طعن 4 رجال وسط لندن الشرطة توقف امرأة وترجح أزمة نفسية وراء الهجوم

خبرني - أكدت الشرطة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، إصابة أربعة رجال في حادثة طعن وقعت بمنطقة كوفنت غاردن وسط العاصمة البريطانية لندن.


وأوضحت الشرطة أنها تلقت البلاغ عن حادثة الطعن نحو الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي، حيث عثر عناصرها على أربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 34 و39 و42 و52 عاماً، مصابين بجروح ناجمة عن الطعن، وجرى تقييم حالتهم في موقع الحادثة، موضحة أن المشتبه بها أُوقفت في موقع الحادثة للاشتباه في حيازتها سلاحاً هجومياً وارتكاب اعتداء، ولا تزال رهن الاحتجاز.


وأفادت بأن عناصرها ضبطت مقصاً يُعتقد أنه مرتبط بالحادثة، دون الكشف حتى الآن عن الدافع وراء الهجوم أو طبيعة العلاقة بينها وبين المصابين. وأشارت الشرطة إلى أنه في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق، يُعتقد أن الحادثة مرتبطة بأزمة تتعلق بالصحة النفسية.


وذكرت مصادر إعلامية بريطانية أن الشرطة ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 47 عاماً للاشتباه في حيازتها سلاحاً. وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول موقع الحادثة في شارع إنديل بمنطقة كوفنت غاردن، فيما انتشر عناصرها في المكان لتأمين المنطقة وتسهيل عمل فرق الإسعاف.


وأوضحت خدمة إسعاف لندن، أنها تلقت البلاغ في الساعة 12:29 ظهراً، وأرسلت طواقم إسعاف، ومسعفاً في سيارة استجابة سريعة، وضابطاً للاستجابة للحوادث، إضافة إلى مروحية إسعاف، مبينة أن المسعفين قدموا العلاج للمصابين الأربعة في موقع الحادثة، قبل نقلهم جميعاً على وجه السرعة براً إلى مركز متخصص في علاج الإصابات البالغة.

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