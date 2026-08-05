خبرني - كشفت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية أن "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على المخطط في 28 تموز/يوليو الماضي، والذي يشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 20 هكتارًا، أي نحو 200 دونم، مع توسيع المستوطنة جنوبًا باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم.

وأضافت أن المخطط يشمل أراضي فلسطينية خاصة، من بينها ما لا يقل عن 28 دونمًا جرى الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، الذي تستخدمه سلطات الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين.

وأكدت الجمعية أن المشروع يأتي استكمالًا لمخططات استيطانية تنفذها سلطات الاحتلال في مستوطنتي "غفعات همتوس" و"هار حوما"، ويهدف إلى تكريس الفصل الجغرافي بين القدس الشرقية وجنوب الضفة الغربية، وعزل مدينة بيت لحم عن القدس، إضافة إلى فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.

وأشارت إلى أن المنطقة المستهدفة تضم أراضي زراعية وبساتين زيتون فلسطينية، محذرة من تعرضها للتجريف والاقتلاع مع بدء تنفيذ المشروع.

وقال الباحث في جمعية "عير عميم" أفيف تاتارسكي إن المخطط "يفصل القدس الشرقية عن منطقة بيت لحم ويعزز السيطرة الإسرائيلية على واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الاستراتيجية".

ويأتي هذا المخطط في ظل تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية، إذ صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي الشهر الماضي على تخصيص 1.3 مليار شيكل لتطوير وإنشاء مستوطنات جديدة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على إقامة عشرات المستوطنات منذ تشكيلها.