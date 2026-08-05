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بروك ليسنر يعلن اعتزال المصارعة

  • 05 أغسطس 2026
  • 18:57
بروك ليسنر يعلن اعتزال المصارعة

خبرني - أعلن المصارع الأميركي بروك ليسنر اعتزاله الرسمي عقب مشاركته في عرض "سمر سلام 2026"، موجهاً رسالة شكر إلى جماهيره بعد سنوات طويلة قضاها داخل الحلبة.
وقال ليسنر في تصريح مقتضب: "أنا عمري 49 الآن، وحان وقت الاعتزال بشكل نهائي، شكرا للجميع"، ليؤكد نهاية مشواره الاحترافي بشكل رسمي.
وجاء إعلان الاعتزال بعد مشاركة ليسنر في الليلة الأولى من عرض "سمر سلام 2026"، التي شهدت إقامة ست مواجهات قوية، كان أبرزها النزال الذي جمعه بالمصارع أوبا فيمي داخل قفص والذي انتهى لصالح الأخير.
وإلى جانب مسيرته في المصارعة، خاض بروك ليسنر 9 نزالات في الفنون القتالية المختلطة، حقق خلالها 5 انتصارات، منها 3 بالضربة القاضية، وفوز واحد بالإخضاع، وآخر بقرار لجنة الحكام، ليترك بصمة في أكثر من ساحة قتالية قبل إعلان نهاية مشواره الرياضي.

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