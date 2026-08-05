الحنيطي: المحافظة على أعلى درجات الجاهزية ركيزة أساسية لتنفيذ المهام بكفاءة

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة وهيئة الركن.

واستمع اللواء الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، تناول المهام والواجبات المناطة بها، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية والاستعداد في مختلف تشكيلاتها ووحداتها.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ومواصلة تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية وفق أعلى المعايير، إلى جانب الاهتمام بالقوى البشرية والارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب، بما يعزز قدرة مرتبات المنطقة على تنفيذ واجباتها بكفاءة واحترافية.

واطّلع اللواء الحنيطي على معرض اشتمل على عدد من الأسلحة والمعدات المطورة المستخدمة في وحدات المنطقة، واستمع إلى شرح حول مهامها وقدراتها الفنية والعملياتية، ودورها في تعزيز الكفاءة القتالية والدفاعية ودعم تنفيذ مختلف الواجبات الموكلة إليها.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي تتمتع به مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية، والجهود التي يبذلها منتسبوها في أداء واجباتهم بكل إخلاص واقتدار، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ماضية في دعم مختلف التشكيلات والوحدات، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير قدراتها ورفع مستوى كفاءتها العملياتية والإدارية بما ينسجم مع متطلبات العمل العسكري الحديث.