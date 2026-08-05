(أنا براند ومش سهلة الكسر).. ياسمين صبري تكشف سر غيابها

خبرني - تكشف الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور تلفزيوني لها، تفاصيل عن شخصيتها ورؤيتها للحياة والفن.

وطرحت وسائل إعلام محلية مصرية البرومو الدعائي لحلقة الفنانة ياسمين صبري في برنامج "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على أن تُعرض الحلقة كاملة يوم الخميس المقبل، حيث تتناول خلالها جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والفنية.

وتتحدث ياسمين صبري خلال الحلقة عن مشوارها الفني، ورحلة تطويرها لنفسها، إلى جانب عدد من المحطات المهمة التي مرت بها على المستويين الشخصي والمهني.

أبرز تصريحات ياسمين صبري في أحدث لقاء لها

وخلال البرومو، قالت ياسمين صبري: "أنا ياسمين بس، البنت البسيطة من جوه، سوية وطبيعية، بحب أطور من نفسي وأكون أحسن، وعندي مبدأ إني مش عايزة أدخل في الصف العادي، ده ممل وتقليدي، ودايمًا كنت عايزة أكون بره السرب".

وأضافت: "قوة الست في استقلالها المادي، وأن يكون عندها حرية الاختيار، وأن الراجل نفسه يكون عاملها حساب".

كما تابعت: "أغلى قيمتين في الحياة هما الصحة والحرية، والمهم أنا أعيش إزاي، وإحساسي بنفسي عامل إزاي. بيتقال: يا ياسمين، سهلة الكسر، وده مش حقيقي، دي النعومة، وأنا قوتي في نعومتي، وفي مقولة بتقول إن اللي بيكسر الصمت الأول هو اللي خسران".

ياسمين صبري تكشف سر غيابها عن دراما رمضان

وقالت أيضًا: "أنا براند، واللي معايا بياخد براند، الموضوع مش عشوائي، هو تطور إنك تكون إنسان، والحلاوة مش أهم حاجة، العقل هو الأهم، والدنيا عادلة جدًا، وكما تدين تُدان، وأول ما بدأت التمثيل حسيت إن ده مكاني الصح".

وغابت ياسمين صبري عن منافسات موسم دراما رمضان 2026، بعدما شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، الذي أخرجته شيرين عادل، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال فترة عرضه.

وعلى صعيد السينما، انتهت ياسمين صبري مؤخرًا من تصوير فيلم "مطلوب عائليًا"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز ومصطفى خاطر، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية الكوميدية.