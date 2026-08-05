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  • «عشماوي يليق بكم».. محمد رمضان يعلن عودته إلى دراما رمضان 2027

«عشماوي يليق بكم».. محمد رمضان يعلن عودته إلى دراما رمضان 2027

  • 05 أغسطس 2026
  • 18:21
عشماوي يليق بكم محمد رمضان يعلن عودته إلى دراما رمضان 2027

خبرني - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن استعداده للعودة إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، معلنًا اسم مسلسله الجديد "عشماوي".

وكتب محمد رمضان عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "باقٍ 187 يومًا على رمضان 2027.. ثقة في الله مسلسل عشماوي يليق بكم"، مؤكدًا بذلك انطلاق التحضيرات للعمل الذي يعيده إلى الدراما الرمضانية بعد سنوات من الغياب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن الكاتب المصري محمد إسماعيل أمين تولى كتابة سيناريو وحوار المسلسل، بعدما اعتذر الكاتب أحمد مراد عن عدم استكمال المشروع، لتتجه الشركة المنتجة إلى إسناد المهمة إليه عقب مفاضلة بين أكثر من اسم.

وباشر محمد إسماعيل أمين العمل على استكمال حلقات المسلسل، تمهيدًا لبدء مرحلة التصوير خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ويتولى المخرج المصري بيتر ميمي إخراج العمل، بينما ينتجه المنتج اللبناني صادق الصباح، في وقت يواصل فيه فريق الإنتاج التعاقد مع بقية أبطال المسلسل تمهيدًا لانطلاق التصوير.

&laquo;عشماوي يليق بكم&raquo;.. محمد رمضان يعلن عودته إلى دراما رمضان 2027 - صورة 1

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان بعد غياب استمر أربعة أعوام، منذ تقديمه مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023، الذي حقق حضورًا واسعًا خلال عرضه، وتناول قصة رجل أعمال يعمل في قطاع المقاولات، يواجه سلسلة من الصراعات العائلية والعملية، إلى جانب تطورات في حياته الشخصية.

وعلى صعيد السينما، كان أحدث أعمال محمد رمضان فيلم "أسد"، من تأليف وإخراج المخرج المصري محمد دياب، والذي تدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، ويروي قصة عبد يقود رحلة مواجهة تتصاعد إلى صراع ينعكس على مستقبل العبودية في البلاد.

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