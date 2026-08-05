ليندسي لوهان تعود إلى الشعر الأحمر وتخطف الأنظار بإطلالة جريئة - صور

خبرني - لفتت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان الأنظار مجددًا بعدما ظهرت بإطلالة جديدة أعادت إلى الأذهان بداياتها الفنية، حيث استعادت لون شعرها الأحمر الشهير الذي ارتبط بأبرز أعمالها السينمائية، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت لوهان متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت فيها بشعر أحمر طويل ومموج، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، بينما أكملت إطلالتها بملابس باللونين الأزرق والأبيض، في تنسيق نال إعجاب محبيها.

ورغم اعتمادها اللون الأشقر خلال الفترة الماضية، فإن اللون الأحمر ظل الأكثر ارتباطًا بمسيرتها الفنية، خاصة بعد نجاحها في أفلام شهيرة مثل The Parent Trap وFreaky Friday وMean Girls وConfessions of a Teenage Drama Queen، وهو ما جعل عودتها إليه محط اهتمام واسع.

تفاعل واسع مع إطلالة ليندسي لوهان الجديدة

انهالت تعليقات المتابعين على صور النجمة، حيث اعتبر كثيرون أن الشعر الأحمر هو الخيار الذي يعكس شخصيتها الفنية أكثر من أي لون آخر. وأكد عدد من المعجبين أن هذا اللون أصبح جزءًا من هويتها في عالم السينما، فيما رأى آخرون أنها تبدو متألقة مهما غيّرت لون شعرها، لكن الأحمر يظل الأكثر تميزًا.

كما وصفها بعض المتابعين بأنها واحدة من أشهر صاحبات الشعر الأحمر في تاريخ الثقافة الشعبية، مشيرين إلى أن هذه الإطلالة أعادت إليهم ذكريات أفلامها التي حققت نجاحًا كبيرًا.

إعلان جديد يعيد أجواء فيلم The Parent Trap

بالتزامن مع إطلالتها الجديدة، كشفت ليندسي لوهان عن مشاهد من كواليس إعلانها الأخير لصالح تعاون بين علامتي أوريو وريزز، حيث ظهرت داخل الإعلان بلوني شعر مختلفين، الأشقر والأحمر، في إشارة واضحة إلى شخصية التوأم التي قدمتها في فيلم The Parent Trap.

ويستعيد الإعلان أجواء الفيلم الشهير، إذ يجسد فكرة التوأم بطريقة مرحة، مستلهمًا المشهد الذي يجمع شخصيتي آني وهالي وحبهما لبسكويت أوريو مع زبدة الفول السوداني، وهو ما جعل مشاركة لوهان في الحملة الإعلانية تبدو امتدادًا طبيعيًا لأحد أشهر أعمالها.

ويشارك في الإعلان أيضًا كل من إيمي سيداريس وشقيقتها التوأم، حيث تدور الأحداث داخل مخيم يحمل اسم "ريزز توينز ريتريت"، بينما تستقبل لوهان الضيوف في البداية بشعر أشقر قبل أن تظهر لاحقًا بالشعر الأحمر، في مفاجأة لافتة للمشاهدين.

ليندسي لوهان: The Parent Trap يحتل مكانة خاصة في قلبي

وفي تصريحات حديثة، أكدت ليندسي لوهان أن فيلم The Parent Trap لا يزال الأقرب إلى قلبها، موضحة أنه كان أول تجربة أداء لها وأول عمل سينمائي في مسيرتها، لذلك يحتفظ بمكانة استثنائية في حياتها.

وأشارت إلى أن الفيلم ما زال يحظى بحب أجيال جديدة من المشاهدين، مؤكدة أن الأطفال حتى اليوم يتعرفون عليها من خلاله، وهو ما تعتبره أمرًا مميزًا للغاية.

وعند سؤالها عن الشخصية الأقرب إليها من بين التوأم، أوضحت أنها ترى نفسها مزيجًا من الشخصيتين، إذ تجمع بين الجانب الأنثوي وروح الفتاة المرحة والمغامرة. كما كشفت أنها تفضل الشعر الطويل حاليًا، لكنها عندما كانت أصغر سنًا كانت تتمنى الحصول على قصة الشعر الشهيرة التي اشتهرت بها جينيفر أنيستون، وهو ما جعلها تشعر بأنها تشبه شخصية هالي في بعض الجوانب.