الصفدي: لولا الوصاية الهاشمية لسيطرت إسرائيل على المقدسات في القدس

خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، أن الوصاية الهاشمية تقوم بدورها، وهي وصاية تاريخية.

وأضاف الصفدي، ردا على سؤال "المملكة" خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عقد في العاصمة عمان، أنه لولا الوصاية الهاشمية على المقدسات لتركت فراغا عبأته إسرائيل بالسيطرة الكاملة والمباشرة على المقدسات، وكانت سرعت في كل ما تقوم به من محاولة لتقويض الهوية الإسلامية للمقدسات الإسلامية والهوية المسيحية للمقدسات المسيحية.

وشدد أن الوصاية الهاشمية مسؤولية يقوم بها الأردن بكل ما يستطيع بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن رسالته كانت واضحة في ضرورة العمل معا من أجل إيقاف هذه الاعتداءات، وأن يعرف العالم ما تقوم به إسرائيل، وأن يدرك الخطر الكامن في تبعات ما تقوم به إسرائيل.

وقال الصفدي إن "السيادة على القدس فلسطينية، الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هاشمية، مسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤولية عربية إسلامية دولية مشتركة".

وأشار إلى أن المطلوب هو العمل معا من أجل إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية التي تدفع المنطقة باتجاه المزيد من الصراع وباتجاه حرب دينية كارثية.

وأضاف الصفدي أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية الأمن والسلم الدوليين، وأن يتحرك فورا للضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتغيير الهوية العربية الإسلامية للقدس المحتلة.

وأكد أن تلك مسؤولية كبيرة في ضوء الخطر الكبير الذي سيعم إذا ما استمرت إسرائيل في هذه الإجراءات الاستفزازية التصعيدية، التي تمس أكثر من ملياري مسلم والمسيحيين في أرجاء العالم العربي والعالم.

وأوضح الصفدي أنه سيكون هناك تحرك عربي إسلامي مشترك، يبدأ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، مشيرا إلى الدعوة لاجتماع مشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف بحث موضوع القدس والبناء على مخرجات الاجتماع، لبلورة عمل أكثر استمرارية واستدامة.

وبين أن هناك توافقا على إطلاق منصة، تشمل منصة إعلامية، من أجل فضح وتعرية ليس فقط ما تقوم به إسرائيل، ولكن أيضا كشف الخطر الكامن فيما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تهديد للمقدسات وتهديد لهوية المدينة المقدسة أيضا.

وقال الصفدي إن المطلوب هو العمل وأن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤوليته، وأن يوقف هذه الإجراءات التي تشكل خطرا على العالم برمته، مؤكدا التوافق المطلق على العمل معا من أجل ذلك.

واستضاف الأردن الأربعاء، اجتماعا وزاريا لدعم القدس وأماكنها المقدسة، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية وممثلي جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا.

وأصدر الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عقد في العاصمة عمّان بدعوة من الأردن، بيانًا ختاميًا أكد فيه إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بـ"اللاشرعية" وحشد موقف دولي لوقفها.