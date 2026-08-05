العراق.. توقيف 4 عناصر أمنية بتهمة الاعتداء على قاصر

خبرني - شهدت محافظة النجف العراقية، جريمة هتك عرض فتاة قاصر من قبل عناصر أمنية في مركز للشرطة، استنجدت بهم بعد أن هربت من عائلتها بسبب خلافات اجتماعية.

واتهمت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً 4 منتسبين في شرطة محافظة النجف بينهم ضابطان، بالاعتداء عليها بالتناوب داخل المركز الأمني، بعد أن لجأت إليهم هرباً من ذويها.

وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز" العراقية: "إن الجهات المختصة أوقفت المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهم بهتك عرض الفتاة بالإكراه".

وأوضح المصدر "أن أحد المنتسبين الموقوفين اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة برفقة زملائه داخل مركز الشرطة".

وتزامنت القضية مع تسجيل حادثة مشابهة وقعت في المحافظة ذاتها، حيث أُوقف أحد منتسبي مديرية المرور بأمر قضائي، على خلفية شكوى تقدمت بها امرأة تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها، وادعى المتهم خلال الاستجواب أن العلاقة المذكورة تمت برضا الطرفين.

وتأتي هذه الحادثة عقب أيام قليلة من إحالة ضابط و 3 من منتسبي الشرطة إلى التحقيق والمحاكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إثر اتهامهم بالاعتداء على إحدى الموقوفات في مركز أمني بمحافظة الديوانية.

وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية، خضير شريف المياحي، "أن ضابط تحقيق برتبة نقيب، ومفوضاً، ورجل أمن، أخرجوا الموقوفة من محل توقيفها بمركز شرطة النهضة في وقت متأخر من الليل، ونقلوها إلى غرفة المنام الخاصة بضباط المركز حيث تناوبوا على الاعتداء عليها جنسياً قبل إعادتها إلى التوقيف".

وأوضح المياحي "أن الحادثة وقعت بتاريخ 23 تموز/يوليو الماضي، إلا أن ضابط المركز لم يقم بتنظيم محضر الكشف والإجراءات الرسمية إلا بتاريخ 28 من الشهر ذاته".