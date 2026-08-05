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وزارة الخزانة الأمريكية: رفع عقوبات مرتبطة بإيران
وزارة الخزانة الأمريكية: رفع عقوبات مرتبطة بإيران
05 أغسطس 2026
17:27
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خبرني - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع مجموعة من العقوبات الـمتعلقة بإيران.
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