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وزارة الخزانة الأمريكية: رفع عقوبات مرتبطة بإيران

  • 05 أغسطس 2026
  • 17:27
وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات مرتبطة بإيران

خبرني - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع مجموعة من العقوبات الـمتعلقة بإيران.

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