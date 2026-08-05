الجيش الإسرائيلي يشن غارات في جنوب لبنان ردًا على خرق وقف إطلاق النار

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه حزب الله" لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ غارات دقيقة في جنوب لبنان، ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف التي استهدفتها هذه الغارات.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" تحذيرًا بإخلاء بلدة المنصوري في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أول تحذير عبر الإنترنت لمنطقة في لبنان منذ أكثر من شهر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن التحركات العسكرية تأتي في إطار الرد على ما اعتبره خرقًا لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله.