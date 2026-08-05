شاهين: إسرائيل تستهدف تقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين

خبرني - قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، الأربعاء، إن اجتماع دعم القدس وأماكنها المقدسة عقد رغم التحديات التي يمر بها الإقليم وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القدس تبقى القضية الأساس والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضافت شاهين، خلال مؤتمر صحفي مشترك ضمّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة عمّان، أن الاجتماع جاء في "أحلك الظروف" التي تمر بها فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.

وأكدت أن الاجتماع جدد التأكيد على مركزية القدس، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال من بيانات الإدانة والشجب إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض، بما يضمن شعور المقدسيين بأن هناك خطوات عملية تسهم في تثبيتهم على أرضهم.

وأوضحت شاهين أن النقاشات ركزت على ثلاثة محاور أساسية تم الاتفاق عليها، تتمثل في فضح الانتهاكات الإسرائيلية وإيصالها إلى العالم، وبيان أثرها على الشعب الفلسطيني ومستقبله، إضافة إلى تعزيز صمود المقدسيين، ودعم الحراك الدولي المطلوب لحماية القدس.

وقالت إن إسرائيل "متعرية اليوم"، إلا أن المطلوب هو مواصلة كشف انتهاكاتها وتوضيح تداعياتها على الشعب الفلسطيني ومستقبله، مشيرة إلى أن الهدف الإسرائيلي، وفق تقديرها، يتمثل في تقويض حل الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، والإبقاء على الهيمنة الإسرائيلية ليس فقط في القدس، بل في الضفة الغربية وقطاع غزة وما بعدهما.

وأضافت أن الفلسطينيين يواجهون ما وصفته بمحاولات الوصول إلى "وهم إسرائيل الكبرى"، مؤكدة أن صمود أهالي القدس يحتاج إلى مقومات ودعم يمكنهم من الثبات في مدينتهم.

ودعت شاهين الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة دعم احتياجات الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل المشترك لتعزيز صمود المقدسيين.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك، مشيرة إلى وجود ملامح لتحرك يضم العالمين العربي والإسلامي بهدف تعزيز التأثير الدولي والعمل بصورة أكثر فاعلية لحماية القدس ومقدساتها.