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آيفون 20.. تصميم نحيف ونظام تبريد محسّن

  • 05 أغسطس 2026
  • 16:42
آيفون 20 تصميم نحيف ونظام تبريد محسّن

خبرني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل محتملة حول تصميم ومكونات سلسلة هواتف iPhone 20 المرتقبة، التي يُشاع أن أبل ستطلقها في خريف عام 2027 بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف آيفون.

وبحسب المسرب "Fixed Focus Digital" ستأتي هواتف iPhone 20 بتصميم داخلي يعتمد على إطار مشابه للإطار المستخدم في هاتف iPhone Air، مع الحفاظ على الهيكل النحيف الذي يميز الهاتف فائق النحافة من أبل.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن سلسلة iPhone 20 ستشهد إعادة تصميم كبيرة، تشمل زجاجًا منحنيًا من الجهة الأمامية والخلفية، إضافة إلى أزرار صلبة بدلًا من الأزرار التقليدية.

وفي جانب الأداء الحراري، أفادت التسريبات بأن أبل تعمل على تحسين نظام تبريد هواتف iPhone 20 بشكل كبير مقارنة بسلسلة iPhone 17 Pro، عبر استخدام حجرة بخار أكبر للمساعدة في تبديد الحرارة خلال الاستخدام المكثف.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، ستكون حجرة البخار في هواتف الذكرى العشرين أكبر بنحو بوصة واحدة مقارنة بالمستخدمة في طرازات Pro الحالية، ما قد يساهم في تحسين أداء المعالج والحفاظ على استقرار الهاتف أثناء تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كما تشير شائعات أخرى إلى أن هاتف iPhone 20 Pro Max قد يأتي بشاشة قياس 6.96 بوصة، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير، إلى جانب تقنية Face ID مدمجة أسفل الشاشة ودعم الشحن اللاسلكي العكسي.

ولا تزال هذه المعلومات ضمن نطاق التسريبات غير المؤكدة، إذ يُتوقع ظهور تفاصيل إضافية حول تصميم ومواصفات سلسلة iPhone 20 مع اقتراب موعد الإطلاق.

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