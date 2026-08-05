خبرني - تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وقّعت الشركة الأردنية لضمان القروض والبنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية لإطلاق برنامج كفالة تجار التجزئة لدعم سلاسل التوريد، بهدف تعزيز قدرة منشآت تجارة التجزئة، خصوصاً الصغيرة ومتناهية الصغر، على الحصول على التمويل اللازم لتمويل احتياجاتها التشغيلية ورأس المال العامل.

ووقّع الاتفاقية مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الأستاذ عدنان ناجي، ومدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي الأستاذ إياد العسلي، بحضور معالي الدكتور عادل الشركس.

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن البنك المركزي يواصل دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص حصول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن برامج ضمان القروض تمثل إحدى الأدوات المهمة لتخفيف مخاطر التمويل على البنوك، وتعزيز قدرتها على توجيه المزيد من التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم استدامة سلاسل التوريد، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الجهود لدعم الشمول المالي وتمكين قطاع تجارة التجزئة، الذي يمثل حلقة أساسية في سلاسل التوريد المحلية، من خلال كفالة التسهيلات الممنوحة للتجار بما يساعدهم على توفير المخزون وتعزيز استدامة أعمالهم.

وأكد عدنان ناجي أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتطوير برامج ضمان تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسيع فرص حصول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، بما يدعم نموها واستمراريتها.

من جانبه، أشار إياد العسلي إلى أهمية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض في توفير حلول تمويلية تدعم التجار وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم التشغيلية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي واستقرار سلاسل التوريد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الطرفين لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والشركة الأردنية لضمان القروض، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الضمان، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة المنشآت على النمو والاستمرار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.