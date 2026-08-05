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الاردن: القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها

  • 05 أغسطس 2026
  • 16:30
الاردن القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها

خبرني - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك ضمّ وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عقد في العاصمة عمّان، أن القدس تواجه خطرا يتفاقم يتبدى في الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة حق العبادة للمسلمين والمسيحيين.

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