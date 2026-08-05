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رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟

  • 05 أغسطس 2026
  • 16:02
رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات ما القصة

خبرني - استقبل رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية اليوم الأربعاء رجلي الأعمال عماد الدميسي ورائد  الحيفاوي في مجمع النادي الرياضي بغمدان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تخدم النادي وفي مقدمتها المديونية وكيفية التخلص منها بأسرع وقت، إلى جانب ملف الفريق الأول وضرورة ظهوره بأفضل صورة خلال الموسم الحالي، إلى جانب النظر بأهمية إلى موضوع الاستثمار.
من جانبه قدر رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور وأعضاء مجلس الإدارة هذه الزيارة مثمنين في الوقت ذاته الاهتمام الكبير من السادة الدميسي والحيفاوي بالوقوف إلى جانب نادي الوحدات في هذه الفترة الصعبة، ومشددا في الوقت ذاته أن أبواب النادي ستبقى مفتوحة للداعمين

رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟
رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟
رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟
رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟
رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟
رجلا أعمال في مقر نادي الوحدات... ما القصة؟

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