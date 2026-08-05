بعد تطابق الـDNA.. تثبيت حكم بالسجن 7 سنوات بحق مدان بالاعتداء على طفل

خبرني - صادقت محكمة التمييز على قرار صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بالحكم على رجل بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في العاصمة عمّان.

وتشير وقائع القضية إلى أنها حدثت في منتصف تشرين الأول عام 2022، عندما كان الطفل والمتهم يشاركان في مباراة لكرة القدم مع عدد من الأشخاص. وبعد انتهاء المباراة، عرض المتهم إيصال الطفل إلى منزله باستخدام مركبته.

إلا أن المتهم اصطحب الطفل إلى منزله، حيث ارتكب بحقه الاعتداء، قبل أن يعود الضحية إلى منزله ويخبر أفراد أسرته بما جرى. وعلى إثر ذلك، توجه ذوو الطفل مباشرة إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث، وسجلوا شكوى رسمية بحق المتهم، وفقاً لما أورده موقع "صوت عمّان".

واستندت المحكمة في إصدار حكمها إلى نتائج الفحوصات المخبرية، إذ أثبت تحليل الحمض النووي (DNA) المأخوذ من ملابس الضحية تطابقه مع عينة المتهم، إلى جانب التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي الحكومي الذي أكد وقوع الاعتداء.

رفض إسقاط الحق الشخصي

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بأقصى عقوبة مقررة، ورفضت منح المتهم أي أسباب مخففة، رغم إسقاط ذوي الضحية لحقهم الشخصي، باعتبار أن المجني عليه كان قاصراً ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

وبحسب المعلومات الواردة، تقدم المتهم عبر وكيله القانوني بطعن أمام محكمة التمييز، مدعياً عدم مسؤوليته، ومعتبراً أن إجراءات التحقيق والأدلة التي بُني عليها الحكم غير كافية، فيما طالب المدعي العام بتثبيت القرار الصادر عن محكمة الجنايات.

وبعد مراجعة ملف القضية، رفضت محكمة التمييز الطعن، وأكدت سلامة الإجراءات القانونية التي اتُّخذت خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، معتبرة أن الأدلة الفنية والطبية، إلى جانب نتائج الفحوصات المخبرية، أثبتت ارتكاب المتهم للجريمة بما لا يدع مجالاً للشك.

وأكدت المحكمة في قرارها النهائي أن حماية الأطفال تستوجب تطبيق العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم، ليصبح الحكم الصادر بحق المتهم نهائياً وواجب التنفيذ.