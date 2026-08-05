رغم ضغوط الاستقالة.. إنفانتينو يتجاهل العاصفة و (يغازل) مبابي

خبرني - تجاهل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الأزمة التي تهدد مستقبله على رأس الاتحاد، واختار الإشادة بكيليان مبابي عبر منشور على حسابه في "إنستغرام"، في خطوة وصفتها وسائل إعلام فرنسية بأنها محاولة لـ"مغازلة" قائد المنتخب الفرنسي.

وكان تواصل إنفانتينو غريباً، ففي حسابه على إنستغرام مساء الثلاثاء، هنأ رئيس الفيفا كيليان مبابي على أدائه في كأس العالم.

وكتب إنفانتينو: حقق كيليان مبابي المذهل ثنائية في كأس العالم، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بفضل أهدافه العشرة التي سجلها خلال البطولة في أمريكا الشمالية! كما حطم قائد المنتخب الفرنسي العديد من الأرقام القياسية، ولا سيما كونه الهداف التاريخي للبطولة وللمنتخب الفرنسي.



يأتي هذا المنشور، بعد أسابيع من خروج فرنسا على يد إسبانيا، وسط ظروف بالغة التوتر تحيط بجياني إنفانتينو. رئيس الفيفا يواجه مأزقاً أكبر من أي وقت مضى بعد اضطراره للتخلي، في الأول من أغسطس، عن خطته لإنشاء شركة تجارية لتعظيم إيراداته، لا سيما من كأس العالم. وقد لاقت هذه المبادرة انتقادات لاذعة من عالم كرة القدم، وخاصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

منذ ذلك الحين، يبدو أن جياني إنفانتينو في موقف حرج، إذ يسعى رئيس الفيفا إلى كسب تأييد شعبي، وهو ما لا يبدو أنه يسير على ما يرام. لذلك، ليس من المستبعد أن يسعى المواطن السويسري إلى الحصول على دعم كيليان مبابي من خلال هذا المنشور الذي يهنئ فيه قائد المنتخب الفرنسي، حسبما ذكرت شبكة "راديو مونت كارلو".



