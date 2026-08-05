إبراهيم سعيد: سُجنت 4 أشهر بسبب 45 قضية رفعتها ابنتاي

خبرني - كشف لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، تفاصيل أزمته الأسرية مع ابنتيه جوليا وليلي، مؤكداً أن الخلافات بينهم وصلت إلى ساحات القضاء.

وقال سعيد في تسجيل مصور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه قضى 4 أشهر في السجن على خلفية قضايا رفعتها ابنتاه ضده، مطالباً بإعادة النظر في بعض مواد قوانين الأسرة، ومعتبراً أن دور الأب لا ينبغي أن يقتصر على الإنفاق فقط.

كما أوضح أن ابتعاده خلال الفترة الماضية جاء بسبب ظروف عائلية صعبة تمثلت في وفاة شقيقته ثم والدته، قبل أن يتفاجأ بتفاقم القضايا المرفوعة ضده.



كذلك أردف أنه تأثر بمقطع فيديو متداول يظهر إساءة أم وابنها لأب، مشيراً إلى أنه مر بتجربة مشابهة، وقال ساخراً إن ابنتيه لا تسيئان إليه لفظياً، بل تسعيان إلى حبسه، مؤكداً أنه أمضى 4 أشهر خلف القضبان بسبب تلك القضايا.

رسالة حادة

وأشار سعيد إلى أن ابنتيه أقامتا ضده نحو 45 قضية نفقة، معتبراً أن أسلوب التربية والمشاعر السلبية قد يكونان من أسباب جحود بعض الأبناء، داعياً المسؤولين والنائب العام ودار الإفتاء إلى مراجعة بعض مواد قوانين الأسرة بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

كما نفى ما تردد أمام المحكمة بشأن تقاضيه راتباً شهرياً يبلغ 3 ملايين جنيه، مؤكداً أنه لا يعمل حالياً في أي قناة فضائية، وأن ما يُتداول عن دخله لا يعكس وضعه المالي الحالي.

فيما وجه، في ختام حديثه، رسالة حادة إلى ابنتيه، مشدداً على أنه لا يستطيع مسامحتهما على مواقف وصفها بالمؤلمة، من بينها غيابهما عن عزاء جدتهما وعمتهما، وهو ما ترك أثراً عميقاً في نفسه.

يشار إلى أن إبراهيم سعيد يعد من أبرز مدافعي الكرة المصرية خلال العقدين الماضيين، إذ لعب لأندية عدة، من بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ومثل منتخب مصر في بطولات قارية ودولية، قبل انتقاله إلى مجال التحليل الرياضي والعمل الإعلامي.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في النزاعات الأسرية والقضائية المرتبطة به، ما أعاد إلى الساحة النقاش المجتمعي حول قوانين الأسرة في مصر وحقوق الآباء والأبناء.