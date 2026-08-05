جامعة الشرق الأوسط تؤكد التزامها بتمكين الشباب الأيتام عبر شراكتها مع صندوق الأمان

خبرني - قال مساعد رئيسة جامعة الشرق الأوسط الدكتور سليم شريف إن الجامعة تنظر إلى التعليم بوصفه استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان، وتجسيدًا لدورها الوطني في تمكين الشباب وبناء مستقبلهم.

وأشار خلال مشاركته في اليوم المفتوح لجمع التبرعات عبر إذاعة حياة FM، إلى أن الشراكة المستدامة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تمثل نموذجًا فاعلًا لتكامل أدوار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الشريف أن الجامعة تقدم خصومات على الرسوم الجامعية تتراوح بين (30%) و(50%) في مختلف التخصصات، إلى جانب تخصيص منحة دراسية كاملة مقابل كل خمسة طلبة يتم قبولهم، لافتًا إلى أن الشراكة أسهمت منذ انطلاقها في التحاق (41) طالبًا وطالبة من منتفعي صندوق الأمان بالجامعة، يواصل (28) منهم دراستهم حاليًا.