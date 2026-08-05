*
الاربعاء: 05 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • (الشرق الأوسط) و(الحسين للسرطان) تبحثان شراكة نوعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية

(الشرق الأوسط) و(الحسين للسرطان) تبحثان شراكة نوعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية

  • 05 أغسطس 2026
  • 15:03
الشرق الأوسط والحسين للسرطان تبحثان شراكة نوعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية

خبرني  - بحثت جامعة الشرق الأوسط ومؤسسة الحسين للسرطان آفاق التعاون المشترك في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والتدريب المتخصص، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة التطبيقية.
وفي إطار تعزيز الشراكات التي تدعم صحة المجتمع، ناقش الجانبان سبل التعاون في نشر الوعي ببرنامج "تأمين رعاية"، الذي تقدمه مؤسسة الحسين للسرطان بهدف توفير فرصة الحصول على العلاج في مركز الحسين للسرطان، وتعزيز مفهوم الحماية الصحية لدى طلبة الجامعات، بما يسهم في دعمهم وأسرهم في مواجهة تحديات مرض السرطان.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين بمدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور أمجد أبو أرميلة، ومدير مركز الابتكار والتطوير المهني الأستاذ الدكتور أنيس المنصور، إلى جانب وفد من المؤسسة.
وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون في تطوير البرامج التدريبية والبحثية، وإتاحة فرص نوعية أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من الخبرات المتقدمة في القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد كفاءات تمتلك المهارات العلمية والتقنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الرعاية الصحية.
كما تناول اللقاء سبل إطلاق مبادرات مشتركة تستثمر التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم التشخيص، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وتعزيز منظومات اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يرسخ ثقافة الابتكار، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين الأكاديمي والصحي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة الشرق الأوسط تؤكد التزامها بتمكين الشباب الأيتام عبر شراكتها مع صندوق الأمان
جامعة الشرق الأوسط تؤكد التزامها بتمكين الشباب الأيتام عبر شراكتها مع صندوق ا...
  • 2026-08-05 15:06
فريق طالبات جامعة البترا يحرز المركز الأول في بطولة الجامعات الأردنية للكاراتيه
فريق طالبات جامعة البترا يحرز المركز الأول في بطولة الجامعات الأردنية للكاراتيه
  • 2026-08-05 14:36
عمان العربية بالمرتبة الثانية محلياً والأولى بين كافة الجامعات الخاصة في تصنيف  UniRank 2026
عمان العربية بالمرتبة الثانية محلياً والأولى بين كافة الجامعات الخاصة في تصني...
  • 2026-08-05 14:05
جامعة البترا تبحث توظيف تقنيات
جامعة البترا تبحث توظيف تقنيات "المسرع الضوئي" لدعم الأبحاث التطبيقية والمشار...
  • 2026-08-04 15:36
صيدلة (عمان العربية) تعزز مكانتها الدولية بحصول أحد طلبة ماجستير اليقظة الدوائية على شهادة اعتماد مهني عالمي (QPPV)
صيدلة (عمان العربية) تعزز مكانتها الدولية بحصول أحد طلبة ماجستير اليقظة الدوا...
  • 2026-08-04 13:10
جامعة عمان العربية: خدمة العلم محطة وطنية في إعداد الشباب وتمكينهم
جامعة عمان العربية: خدمة العلم محطة وطنية في إعداد الشباب وتمكينهم
  • 2026-08-04 12:35