دعوة للبحث عن الحاج محمد الكعابنة

خبرني - دعت أسرة الحاج محمد حسن الكعابنة إلى مساعدتها في البحث عنه، بعد فقدانه منذ يومين.

وقالت الأسرة لـ"خبرني" إن الحاج محمد، البالغ من العمر 94 عامًا، يعاني من ضمور في الدماغ (ألزهايمر)، ولا يستطيع تذكر منزله أو التعرف على المنطقة التي يتواجد فيها.

وأضافت أن الحاج محمد خرج من منزل الأسرة في منطقة السخنة شرق مدينة الزرقاء، باتجاه منطقة غريسا.

وكان الحاج محمد يرتدي ثوبًا بنيًا وسترة سكنية.

ودعت الأسرة كل من يتعرف عليه أو يشاهده إلى الاتصال بأبنائه على الأرقام التالية، أو إبلاغ الأجهزة الأمنية:

📞 0788706111

📞 0780453171