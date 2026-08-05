فريق طالبات جامعة البترا يحرز المركز الأول في بطولة الجامعات الأردنية للكاراتيه

خبرني - أحرز فريق طالبات جامعة البترا المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات "الكاتا" الجماعية ضمن بطولة الجامعات الأردنية للكاراتيه، فيما أضاف طلبة الجامعة ميدالية ذهبية وأخرى فضية في منافسات الأوزان الفردية.

ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية البطولة في جامعة عمان الأهلية، بمشاركة ست عشرة جامعة في فئة الطلاب واثنتي عشرة جامعة في فئة الطالبات.

وجاء تتويج فريق الطالبات بالمركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة عمان الأهلية. ومثل الفريق الطالبات رند الشاويش، وليان أبو خاطر، ولينا مهند، بإشراف مدرب الفريق الكابتن إبراهيم أبو ناب.

كما أحرز الطالب عبد الفتاح حازم الميدالية الذهبية في وزن سبعة وستين كيلوغرامًا، فيما نال الطالب فهد الحسين الميدالية الفضية في وزن خمسة وسبعين كيلوغرامًا.

وتوج رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، ورئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه حسن مسعود، الطلبة والفرق الفائزة في ختام المنافسات.

وأكد عميد شؤون الطلبة بجامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح أن هذه النتائج تعكس الجهود التي يبذلها قسم النشاط الرياضي في إعداد الفرق وتأهيلها للمنافسة، مشيرًا إلى أن المشاركة تندرج ضمن سياسة العمادة الهادفة إلى دعم الأنشطة اللامنهجية، وصقل المهارات البدنية للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم لتمثيل الجامعة بكفاءة في المحافل الرياضية الوطنية.