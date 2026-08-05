حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر والحسا

خبرني - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه كوادر وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا وشركة مياه العقبة حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان ومنطقة الطريق الصحراوي /الحسا بالتنسيق مع مديرية الامن العام / مركز امن بادية الموقر ومركز امن الحسا والإدارة الملكية لحماية البيئة حيث تم ضبط و فصل اعتداءات على الخط الناقل قطر 300 ملم المزود لمياه الشرب لواء الموقر عدد (3) قطر 2 انش تستخدم لتعبئة صهاريج كبيرة وبيعها بطريقة مخالفة وتزويد مزارع حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي منطقة الحسا / الطريق الصحراوي تم تنفيذ حملة على مرشات المياه وضبط اعتداءات على الخطوط في المنطقة من خلال سحب المياه وتعبئتها في خزان سعة 12 متر ومضخة لسحب المياه ومضخة لرش المياه حيث تم إزالة الاعتداء ومصادرة المعدات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.