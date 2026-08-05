اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن

خبرني - وقعت أمانة عمان الكبرى وجمعية الفيصل و الفارس الخيرية، الاربعاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة " برنامج النور" لدعم الطلبة المتفوقين من أبناء عمال الوطن في الأمانة.

وتهدف اتفاقية التعاون، التي وقعها رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ورئيس جمعية الفيصل والفارس الخيرية الدكتور محمد مبروك، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري في مبنى الامانة، الى تنفيذ مبادرة دعم عدد من الطلبة المتفوقين من أبناء موظفي أمانة عمان الكبرى من فئة عمال الوطن، وذلك من خلال تقديم منح دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية، وفق معايير تنافسية دقيقة وآليات اختيار وإدارة ومتابعة منضبطة.

و قال الشواربة إن توقيع الاتفاقية هو ترجمة لحرص امانة عمّان على تعزيز أواصر التعاون المثمر والشراكة الفعالة مع مختلف المؤسسات ، بهدف خدمة أبناء المجتمع.

وأكد أن تمكين الطلبة المتفوقين من أبناء عمال الوطن يعكس التزام أمانة عمان الكبرى بمسؤوليتها المجتمعية، و تقديرا منها لعمال الوطن وجهودهم في خدمة العاصمة وسكانها.

بدوره أكد مبروك ان توقيع الاتفاقية يعكس نهج الجمعية في دعم التعليم كأحد أهم أدوات التمكين المجتمعي، مشيداً بالدور الذي تقوم به امانة عمان لدعم عمال الوطن و ابنائهم من خلال تبني المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتأمين مستقبل أفضل لأبنائهم.

وتنص الاتفاقية على تقديم الدعم للطلبة المتفوقين الذين حصلوا على قبول رسمي في الجامعات الأردنية الرسمية وفق نظام القبول التنافسي المعتمد من الجهات المختصة، داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

وبموجب الاتفاقية يستفيد من هذه المبادرة الطلبة من أبناء موظفي أمانة عمان الكبرى من فئة عمال الوطن، الذي هم على رأس عملهم لدى الأمانة بتاريخ تقديم الطلب، بشرط أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الخدمة والسلوك الوظيفي المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتشترط الاتفاقية أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة لنفس العام الذي يتم فيه التقديم، وأن لا يقل معدله في شهادة الثانوية العامة عن تسعين بالمئة ( 90%)، اضافة الى أن يكون الطالب قد حصل على قبول في جامعة أردنية رسمية ضمن برنامج البكالوريوس و وفق نظام التنافس.

